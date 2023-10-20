Захарова о «разумной инвестиции» Байдена в Киев: «Судит о дивидендах на крови»
Захарова: США обманывают мир, называя помощь Украине борьбой за демократию
Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino
Представитель МИД РФ заявила, что Вашингтон долго обманывал мир, прикрываясь несуществующими ценностями.
Президент США Джо Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесет дивиденды в будущем. Комментируя это высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: раньше Вашингтон называл это борьбой за свободу и демократию, а теперь даже не пытается завуалировать — скрывать нечего.
«Это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — заявила дипломат.
Представитель МИД добавила, что для Штатов любой конфликт в мире — это всего лишь бизнес.
«Войны традиционно представляли для США „разумную инвестицию“. Так как проходили не на американской территории, а чужие издержки их не волновали. Как говорится, ничего личного, просто бизнес», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства вспомнила слова давнего члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса — младшего. Он сказал, что саморазвитие умирает вместе с человеком, а его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от завещанных детям акций, живут и «сохраняют его память зеленой».
«Судя по всему, все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови», — заключила Захарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ отреагировала на удар по больнице в секторе Газа.