Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Reuters / UNRESTRICTED POOL; 5-tv.ru

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Так же цинично президент Штатов высказался об Израиле.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден назвал помощь Израилю и Украине «разумной инвестицией». По циничному заявлению президента во время видеообращения к нации, эта «благотворительность» должна рано или поздно принести свои «дивиденды».

Байден планирует в скором времени направить в Конгресс США официальный срочный запрос на финансирование Украины и Израиля, прикрываясь понятиями «американской нацбезопасности». Какую сумму президент США планирует запрашивать — пока неизвестно.

«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — сообщал он.

Ранее 5-tv.ru проанализировал, чем закончится вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.