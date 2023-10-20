Цель уничтожена: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российская армейская авиация доминирует в воздухе. Среди них — истребитель-бомбардировщик Су-34.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса. За несколько километров до цели выполнили разгон скорости, подскок, набор высоты бомбометания, прицеливание по цели, сброс, уход на предельно малые высоты, возврат на свой аэродром.

Тульские десантники уничтожили взводный опорный пункт противника в районе Клещеевки. Совершив марш на огневые позиции, экипажи самоходных орудий «Нона» произвели прицеливание и точным огнем поразили опорный пункт противника. Личный состав ВСУ был уничтожен.