«Яйцо тоже не наше»: почему растут цены на курятину

Фото, видео: Дмитрий Рогулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Цены на курятину в России растут по целому ряду причин, среди них курс рубля и проблемы с поставками сырья и яиц.

Федеральная антимонопольная служба выясняет, почему в нашей стране дорожает курятина. Цены на этот вид мяса с начала года выросли почти на четверть. Ведомство заинтересовалось вопросом после многочисленных обращений россиян, которые не понимают, чем вызвано столь существенное изменение стоимости. При этом производители объясняют подорожание продукции — на их взгляд — вполне объективными причинами. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Морозов.

За дешевой курицей теперь придется побегать. За один только сентябрь курятина выросла в цене более чем на 5%. Повышение цены производители оправдывали оттоком рабочей силы, подорожанием кормов и нарушение логистических цепочек.

Больше трехсот рублей за кило. Но не только покупатели обеспокоены повышением цен. Под угрозой исчезновения главное уличное блюдо Санкт-Петербурга — шаверма. Стрит-фуд будет вынужден повышать стоимость.

«Выигрывают поставщики, которые работают напрямую с производителями, делают крупные закупки. Делают запасы товарные, во всяком случае они могут какое-то время сдержать рост цен у себя», — говорит глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Санкт-Петербурге Александр Марков.

Куриный шашлык также может оказаться в стоп-листе. Стоимость порции, скоро сравняется ценой на мясо. А это не выгодно для ресторанов.

«Здесь может помочь снижение количество блюд из курицы, количество ее позиций. Чем меньше будет этих блюд, тем меньше курицу будут закупать», — рассуждает владелец ресторана Петр Гущин.

Согласно статистике, больше всего в мире едят курятины — около 135 миллионов тонн в год. Свинина — на втором месте, порядка 120 миллионов тонн. Тройку лидеров замыкает говядина — ее съедают 70 миллионов тонн в год. Ситуацию с курицей может исправить строительство новых птицефабрик, но у мелких региональных производителей на это денег нет.

«Надеемся на поддержку государства, что будут поддерживать малый бизнес, непосредственно национального производителя, которым собственно мы и являемся», — рассказал заместитель генерального директора фермерского хозяйства Роман Атаян.

По словам специалистов, на рост цен по стране повлияли и яйца для разведения поголовья кур. Нередко их доставляли из других стран.

«Бройлерная курица она же из яйца, яйцо тоже не наше. Мы покупаем яйцо <…> Это надо привезти, наши голландские товарищи, которые продают нам там, не только они, там проблемы существуют», — пояснил ситуацию ресторатор Игорь Бухаров.

Главная проблема на Западе — среди птиц свирепствует грипп, а за безопасность надо платить.

«Часть аминокислот, часть витаминов, все-таки у нас это импортный товар, их курс был 55-60, а теперь 100 (рублей за доллар), очевидно, что это не могло не повлиять на цену многих составляющих цыпленка», — рассказал руководитель исполнительного комитета «Национальной мясной ассоциации» Сергей Юшин.

Власти заверяют — куриное мясо в России станет доступнее. Сразу три крупнейших производителя объявили о снижении цен. Произошло это после того, как подорожанием заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Так же ФАС рекомендует ретейлерам снижать цены на прилавках. С начала года килограмм курицы прибавил в стоимости почти четверть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне стали есть меньше говядины.