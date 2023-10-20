Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный фронт предложил пересмотреть подход к вопросу организации питания в российских учебных заведениях.

Не только полезное, но и вкусное. Народный фронт предложил пересмотреть подход к вопросу организации питания в российских школах. По данным активистов, во многих учебных заведениях страны существующие нормы не соблюдаются, а кое-где на них откровенно плюют. И вопрос не только в качестве ингредиентов, но и в банальном разгильдяйстве. Как бороться с этим выяснил корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Неаппетитное пюре с котлетой в Удмуртии. Яйцо и горстка гороха в Омске. В Саратове — однообразная и холодная еда на школьных столах. А еще активисты Народного фронта нашли не маркированные продукты и пальмовое масло.

Институт отраслевого питания» проверил 185 меню завтраков для школьников в 85 субъектах страны. В 11 не было творога, в 19 —рыбы, а в трех — отсутствовали фрукты.

Рацион школьников контролируют врачи, активисты общественных организаций и даже прокуратура. Но родители по-прежнему жалуются на скудные и однообразные обеды, которые дети не хотят есть.

Казалось бы, что вредного в гречке или макаронах. Но, диетологи уверяют — постоянно так питаться школьнику нельзя.

На заседании общественного совета при Роспотребнадзоре активисты предложили поставить на контроль не только массу блюд и пищевую ценность школьного меню, но и его разнообразие — прописать подробно, что это значит.

В недельном меню два или три раза должны присутствовать мясные блюда, творог и хотя бы раз богатая фосфором рыба. Минимум одно блюдо из яиц, обязательно включить молочные каши, а также фрукты четыре раза за 10 дней.

И такая математика –раз в квартал. Важно высчитать те самые всем известные КБЖУ. Каждый ребенок ежедневно должен получать по 50 граммов белков и жиров, еще 200 — углеводов, но это уже с учетом обеда.

Впрочем, остается еще один важный вопрос, как сделать школьное питание не только полезным, но и вкусным? Даже очень сбалансированные, но совсем не аппетитные блюда, все равно не устроят ни детей, ни их родителей.