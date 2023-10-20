«Ювелирная работа»: какие задачи выполняют связисты на передовой в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Работа связистов зачастую спасает жизни гораздо чаще, чем автомат.

Успех боевых вылетов, да и других действий наших подразделений в зоне СВО, напрямую зависит от четкой координации и оперативной информации. А это уже вопрос надежной и качественной связи. Именно такую обеспечивают бойцы на Купянском направлении. Их работу можно назвать ювелирной. И даже в свой профессиональный праздник связисты всегда на боевом посту. В этом убедилась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Замаскированная сетью станция спутниковой связи на Купянском направлении приходит в движение. Оператор переводит спутниковую тарелку из транспортного положения в режим поиска спутника, его тарелка находит автоматически. Занимает все это несколько секунд. Чтобы управлять этой машиной, даже опытный связист должен учиться еще четыре месяца.

«Дают определенные частоты и не всегда можно попасть. Машина если чуть влево, чуть вправо, то все, сигнал сбивается, нужно по новой наводиться, ювелирная работа», — говорит член экипажа машины с позывным Белгород.

Это первый урок для связистов с нуля. На фронте их задача обеспечивать связь в подразделениях на передовой, часто под вражеским огнем.

«Это на самом деле пригодится на поле боя, когда они поедут на передок. Бывают такие случаи, когда связь, радиостанция в твоих руках, гораздо важнее чем автомат», — говорит инструктор по обучению связистов с позывным «Штык».

Начинают с классики: военно-полевой ТА 57, с проводами по типу полевки. Здесь же разные виды раций. Главная- на груди инструктора — большая зеленая радиостанция военного назначения «Азарт» российской разработки.

«Есть псевдослучайная перестройка плюс рабочая частота меняется 20 тысяч скачков в секунду. И кроме того, есть режим маскировки. То есть мало того, что частота постоянно меняется, она еще и засекречивается вводимыми кодами», — говорит инструктор с позывным «Студент».

Теоретически, перехватить сигнал такой можно, но расшифровать его сложно. на это уйдет около года, данные устареют. Если вообще говорить об арсенале современного связиста, часто в зоне СВО используют такие переносные спутниковые станции, а порой беспилотники с апгрейдом.

Чтобы увеличить дальность сигнала к ним крепят радиостанцию, она становится ретранслятором для связи боевых подразделений.

Командир роты связи с позывным «Капьяр» проводит нам экскурсию по станции аппаратной связи на базе Камаза. Это место, где сигналы принимают, передают и отслеживают. Сам со школы мечтал быть связистом, и вот с гордостью рассказывает: отсюда можно по закрытому каналу позвонить в любую точку мира. Здесь же бойцы обеспечивают бесперебойную связь между пунктами управления, частями и подразделениями.

«Бывают часто случаи, когда нужно переместиться с одного места на другое и организовать связь, чем быстрее, тем лучше <…> это очень большая ответственность и частичку в спасении жизней этих людей мы играем», — рассказал «Капьяр».

Ранее 5-tv.ru писал, что новая 152-миллиметровая самоходная гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания и готова к серийному производству.