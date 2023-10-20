В Санкт-Петербурге выпал снег

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В город вот-вот придет антициклон. Однако жители города не торопятся утепляться.

В Петербурге зима напомнила о себе. Улицы города накрыл мокрый снег.

Видно, как крупные хлопья кружатся в воздухе, и сразу же начинают таять, коснувшись асфальта. Судя по кадрам, жители не торопятся утепляться. Некоторые пытались скрыться от снега под зонтиками.

Ну а к выходным все же придется позаботиться о теплой одежде — в город придет антициклон. Благодаря ему осадки прекратятся, но вот по ночам будет уже устойчивый минус. Максимальная дневная температура воздуха не превысит +4 градусов.