Пресс-службу Минобороны Украины возглавил автор мистических детективов

Фото: Instagram* / illarion.pavliuk

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До назначения писатель работал в ГУР, но, по собственным словам, не знал на какой именно должности.

Илларион Павлюк — экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГУР) Украины, бывший журналист и писатель-фантаст — стал новым главой управления прессы и информации министерства обороны Украины. Об этом он сам сообщил в личном блоге. По словам новоиспеченного руководителя, служба в ГУР официально окончилась 19 октября. Какой пост он занимал в этом ведомстве — неизвестно.

«Принимаю новую должность начальника управления прессы и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны (Рустем Умеров. — Прим. ред.) за то, что поверил в меня и мою команду!» — заявил в посте Павлюк.

Писателю 43 года. Он получил образование в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, стал журналистом. После выпуска работал по профессии, был также продюсером департамента документально-художественных проектов на телеканале «1+1». В тот период снял документальные фильмы «Код нации», «Обыкновенные зомби. Как работает ложь» и другие.

Павлюк женат, супруга Светлана родила ему пятерых детей. В 2015 году входил в состав добровольческого батальона «Гарпун», после начала российской военной операции по защите Донбасса принимал участие в «Антитеррористической операции» (АТО) Украины. Он также известен как автор детективных романов с элементами мистики и фантастики «Белый пепел», «Танец недоумка» и «Я вижу, вас интересует тьма».

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