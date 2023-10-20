Муцениеце назвала своих главных театральных фанатов: «Цветы несут очень гордо»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Трогательное признание знаменитой артистки.

Актриса Агата Муцениеце рассказала о своих самых любимых театральных поклонниках — семилетней дочери Мие и десятилетнем сыне Тимофее. По словам звезды, наследники с большим удовольствием посещают ее спектакли, не говоря уже о премьерах. Творческая жизнь маминых коллег и многозначительное присутствие по ту сторону сцены и в гримерных — это очень увлекательно.

«Они вообще любят вот эту всю театральщину. Им нравится тусоваться за кулисами, ездить на гастроли, потом идти на ужин, цветы они несут очень гордо. Так что они сегодня даже школу прогуляли ради того, чтобы заехать в магазин, одеться красиво и приехать при параде», — призналась артистка корреспонденту 5-tv.ru на премьере постановки «Эти свободные бабочки».

Муцениеце с радостью водит детей и в кино, особенно, если там показывают сказки. В последнее время этому жанру создатели фильмов уделяют особое внимание. Истории сказочных героев или персонажей из популярных мультфильмов обретают новую жизнь — и это достойный выбор сюжета, считает актриса.

«„Чебурашку“ мы смотрели, мы вчера еще „Барби“ посмотрели зарубежную. Вообще мы любим сказки, и я с детства их люблю, если честно. Сказки — это классно. Я думаю, такой бум в этом году потому что „Чебурашка“ порвал сборами и все такие: „А мы?“ — и побежали тоже снимать сказки. Ну, мне кажется, это здорово», — сказала Муцениеце.

Звездная мама отметила, что часто пересматривает вместе с детьми советские сказки. И в эти моменты все трое соглашаются — таких добрых историй в наши дни все же не хватает. Так что сколько бы новых сказок ни запланировали режиссеры, свой зритель для них непременно найдется.

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