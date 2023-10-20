Концентрат пользы или просто модный продукт: все о пользе и вреде авокадо

Фото: www.globallookpress.com / Franziska Ritter

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Плоды авокадо сегодня можно найти едва ли не в каждом холодильнике, но не стоит воспринимать их популярность как сигнал «срочно купить».

Плодовое растение из семейства Лавровые под названием авокадо сегодня мегапопулярно. Многие приверженцы здорового питания используют его мякоть для приготовления различных блюд. Нейтральный вкус и кремовая текстура позволяют находить все новые и новые рецепты — от употребления в чистом виде до создания десертов. Определенно, польза в этом продукте есть, причем весомая. Это знают многие. Но знаете ли вы, что авокадо может нанести вред здоровью некоторых людей?

Мякоть авокадо содержит белки, жиры, углеводы, клетчатку, калий, витамин Е и многие другие важные элементы. Она очень питательна и по количеству минерала калия превосходит даже бананы. А еще доставляет по адресу витамины B9 и B12, медь и железо. Этот богатый набор врачи рекомендуют включить в меню людям с заболеваниями сердца и глаз, повышенным уровнем холестерина в крови. А еще наличие в блюде авокадо или его масла способствует поглощению полезных веществ из других растительных компонентов.

Но не все так гладко. Во-первых, мякоть плодов может вызвать аллергию — чаще всего она развевается у людей с острой реакцией на березовую пыльцу и латекс. Кроме того, авокадо, как и яблоки, персики, малина или черника, салицилатами. И они тоже способны пробудить аллергию, а вместе с ней отеки и сыпь. Людям с заболеваниями печени этот продукт может быть противопоказан, а еще в кожуре присутствует токсичное вещество персин, которое приводит к расстройствам пищеварения.

Прежде чем составлять красивое меню по рекомендациям блогеров и сторонних экспертов, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Подобранная специалистом диета сведет риски к минимуму. Ну а для тех, кому можно, 5-tv.ru публиковал три отличных рецепта с использованием авокадо.