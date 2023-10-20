На западе Ирака нанесен ракетный удар по военной базе США

Военную базу США в Ираке обстреляли из установки залпового огня «Град»

Фото: www.globallookpress.com / Ali Hashisho

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Атмосфера в регионе накаляется с каждой минутой.

На западе Ирака нанесен ракетный удар из систем «Град» по военной базе Айн аль-Асад Соединенных Штатов Америки (США). В данный момент там дислоцируются американские наемники. Об этом сообщает иракское издание Shafaq news, ссылаясь на источник в службе безопасности государства.

«Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы «Град», — указано в сообщении.

В данный момент в этой части страны объявлена воздушная тревога. Все выезды и въезды в Аль-Багдади (район в провинции Амбар. — Прим. ред.) закрыты, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль атаковал православный храм святого Порфирия в Газе. В данный момент погибших двое.