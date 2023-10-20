Прямая взаимосвязь: как детские страхи влияют на наше будущее и чем они полезны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tommy Seiter; 5-tv.ru

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Каждый чего-то боится — вопрос лишь в готовности изменить ситуацию. В случае с детьми важная задача ложится на плечи взрослых.

Дети, как и большинство взрослых людей, время от времени сталкиваются с различными страхами. Но почему-то одни преодолевают их, а другие на многие годы оказываются их заложниками. На этот вопрос в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила методолог и преподаватель Анастасия Чистякова. Эксперт отметила, что страхи могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на будущее ребенка.

«Страх перед неудачей или разочарованием может подтолкнуть ребенка к большим усилиям и настойчивости в каком-либо деле. Этот страх может стать мощным мотиватором для достижения личных и профессиональных целей. К примеру, если ребенок боится неудачи на экзамене, скорее всего он будет более усердно учиться и готовиться к этому экзамену», — сказала Чистякова.

Эксперт привела в пример себя. В юные годы ее можно было без преувеличения назвать интровертом. Перед аудиторией девочка чувствовала себя крайне неуверенно, завидовала одноклассникам, которые смело выходят к доске и читают стихи перед ровесниками. Казалось, когда выйдет она сама — обязательно ошибется, вызовет всеобщий смех и попадет в неловкую ситуацию.

«Этот страх ограничивал меня в учебе и социальной жизни… По прошествии времени благодаря поддержке родителей и педагогов я начала активно преодолевать этот страх, участвовать в школьных мероприятиях, конференциях и публичных выступлениях. Этот опыт помог обрести уверенность в себе и научил справляться с вызовами», — вспомнила преподаватель.

Однако, добавила она, слишком сильные и неуправляемые страхи могут оказать негативное влияние на будущее детей. Та же паническая боязнь публичных выступлений способна стать большой преградой для его социального развития и профессионального успеха. Скованный страхами человек может упустить множество возможностей для развития. Так что видя подобное в своем чаде, родители должны принять меры и привлечь к ним школьных учителей и педагогов из кружков. Научить ребенка позитивно относиться к страхам — задача взрослых.

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