«Будем идти до конца»: рэпер Саграда рассказал о посвященной СВО песне

Фото, видео: 5-tv.ru

Новый трек называется «Камуфляжные времена». Композиция может стать новым неофициальным гимном спецоперации.

У рэпера и фронтмена группы «Соль Земли» Артема Саграды вышел новый трек под названием «Камуфляжные времена». 5-tv.ru пообщались с исполнителем и узнали, в чем посыл новой музыкальной композиции, которая может стать новым неофициальным гимном специальной военной операции (СВО).

«Я воспринимаю всю эту историю как личную трагедию. И первые песни, которые мы писали на эту тему, — это были бесконечные обращения к людям с той стороны. У нас была иллюзия, что мы можем на что-то повлиять, что нас могут услышать. Сам трек состоит из двух куплетов. И в одном куплете можно услышать имена уже павших, тех, кто отдал свои жизни. А в других мы обращаемся в том числе к противнику. Мы уже больше не уговариваем никого одуматься и сложить оружие. Мы говорим, что будем идти до конца», — рассказал Саграда.

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