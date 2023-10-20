Дочь Славы боится общаться с людьми после родов: «Такого у меня никогда не было»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / sasha.morozovaaa; 5-tv.ru

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Александра Морозова вернулась к работе и учебе в театральной студии. Но полгода в компании одного лишь младенца дают о себе знать.

Дочь певицы Славы (Настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) Александра Морозова пожаловалась на проблемы с социализацией в личном блоге. Об этом сообщается в материале dni.ru. Более полугода она провела в узком семейном кругу, в основном в компании сына Арсения. Молодая мама постепенно возвращается к жизни за пределами колыбели, ходит на актерские курсы, сталкивается с реальностью, от которой успела отвыкнуть.

Морозова поделилась с подписчиками в видеообращении, что неожиданно для себя ощутила страх. Страх перед большой группой людей, необходимостью проявить себя на учебе, выступить перед аудиторией с этюдом. Актерские курсы требуют полного раскрепощения, свободы, готовностью публично ошибаться и получать замечания. В связи с этим молодая артистка испытывает немалый стресс.

«Я столкнулась с проблемой социализации. После полугода сидения дома мне стало настолько комфортно находиться в своих стенах, что мне очень тяжело появляться на людях, показывать какие-то этюды, общаться с большой группой людей. Такого у меня ярко выражено никогда не было», — призналась Александра Морозова.

Дочь певицы Славы родила сына весной этого года. Беременность была тяжелой, врачи приняли решение о кесаревом сечении, супруг не успел приехать в роддом — откладывать операцию было нельзя. Тем не менее малыш благополучно появился на свет, он окружен любовью и вниманием всей звездной семьи.

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