Военным Израиля дали зеленый свет на вход в сектор Газа

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Harde

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Ранее министр обороны страны призвал армию готовиться.

Военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дали зеленый свет на вход в сектор Газа. Этой информацией поделился телеканал ABC News.

Израильские солдаты получили разрешение зайти на территорию Газы по своей готовности, по словам министра экономики Нира Барката. Однако раскрывать план сухопутной операции войск ЦАХАЛ он не стал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что министр обороны Израиля призвал военных готовиться ко входу в Газу. Агентство Reuters сегодня сообщило, что ЦАХАЛ подготавливает «свирепую» операцию в Газе, коей ранее никто не видел. Ряд других СМИ проинформировал о намерениях Тель-Авива уничтожить инфраструктуру на территориях противника, даже если это повлечет больше число смертей среди мирных жителей.