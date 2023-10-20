Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и беспилотники

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Navy

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По данным Пентагона, ракетами хуситов мог быть атакован Израиль.

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США с управляемыми ракетами «Карни» (Carney) перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, выпущенных из Йемена. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов. По его словам, это йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» потенциально могло атаковать цели в Израиле.

«Экипаж эсминца „Карни“, находящегося в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты для поражения наземных целей и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене», — отметил генерал.

По данным Райдера, пострадавших среди американских военнослужащих и мирных жителей нет. Перехват удара он назвал «демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую США выстроили на Ближнем Востоке». И добавил, что Вашингтон готов использовать свой потенциал для защиты партнеров и собственных интересов в случае необходимости.

Райдер подчеркнул, что нет достоверных подтверждений относительно цели ракет и беспилотников, перехваченных «Карни». При этом генерал уверен, что они были выпущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря «потенциально» в сторону Израиля. Представитель Пентагона отметил, что информация об инциденте все еще изучается. Эсминец прошел через Суэцкий канал 18 октября, он направлен США на Ближний Восток, «чтобы помочь обеспечить безопасность и стабильность в водах региона».

Ранее, писал 5-tv.ru, министр обороны Израиля Йоав Галант призвал военных готовиться ко входу в Газу.