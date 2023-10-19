МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область

Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

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Дрон был самолетного типа.

Над Белгородской областью вечером 19 октября около 22:00 по московскому времени сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Беспилотник уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.