МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
новость
Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян
Дрон был самолетного типа.
Над Белгородской областью вечером 19 октября около 22:00 по московскому времени сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Беспилотник уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.
Россия Украина Белгородская область Новости Белгорода Минобороны РФ Атака беспилотников на регионы России Беспилотники