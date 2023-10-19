Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) справились со своей задачей.

Над Белгородской областью вечером 19 октября сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Беспилотник уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В данный момент экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры или пострадавших нет.