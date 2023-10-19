«Весь дом был против»: дочь Юдашкина продала квартиру модельера в Нью-Йорке

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Шикарный пентхаус достался Галине после смерти знаменитого кутюрье.

Дочь российского модельера Валентина Юдашкина продала квартиру в США, доставшуюся ей по наследству. Об этом Галина Юдашкина рассказала на одном из YouTube-шоу.

Квартира в Нью-Йорке, расположенная напротив Центрального парка на Манхеттене, принадлежала Валентину Юдашкину с 2008 года. Его дочь Галина, вступив в наследство, решила продать недвижимость, однако это получилось не сразу.

«Это КОАП — кооператив. И получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира», — объяснила Юдашкина.

В итоге, новый владелец квартиры все-таки нашелся, правда, пришлось договариваться с соседями.

«Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали», — рассказала дочь знаменитого кутюрье.

О продаже недвижимости Галина Юдашкина, как сама признается, совсем не жалеет. Сколько стоила жилплощадь, уточнять она не стала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Юдашкина трогательно почтила его память.