«Не было выхода»: как живет Светлана Светличная с прогрессирующей деменцией

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Народная артистка РСФСР несколько лет страдает от тяжелой болезни.

Актриса Светлана Светличная с трудом узнает друзей и не помним многие события своей жизни. Об этом изданию KP.RU рассказал друг семьи, актер Иван Николаев.

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» 83-летняя Светлана Светличная последние годы страдает деменцией, из-за которой ее психическое состояние становится все хуже. Родные даже поместили актрису в психиатрическую клинику. Правда, некоторые друзья артистки считали, что в больнице ее удерживают насильно.

Друзья Светличной заявили, что актрису насильно удерживают в психиатрической клинике

Однако, по словам Ивана Николаева, у родных Светличной, а именно старшего сына Алексея Ивашова, его жены Ольги и внучки Марии, просто не было иного выхода.

«Это вранье, когда пишут, что родственники хотят завладеть ее квартирой. Ее невестка Ольга — прекрасная женщина, семья держит ситуацию под контролем. Светлана Афанасьевна — человек пожилой, ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык с сыном Алексеем, с внучкой. Я поддерживал ее, когда она со всеми рассорилась. Теперь в их семье мир да покой», — говорит актер.

При этом прогрессирующие проблемы со здоровьем у Светланы Светличной ощутимо сказываются на окружающих артистку людях.

«Мы с ней виделись меньше года назад в ее новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила…», — делится Иван Николаев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной.