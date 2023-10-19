Израиль планирует нанести удар по Палестине, Байдена игнорируют: самые важные события дня

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Силовикам удалось установить всех членов «азербайджанской мафии», которые во главе с 18-летним Туралом Ахмедовым избивали в Санкт-Петербурге прохожих на камеру ради популярности в интернете. К нападениям на людей причастны пять подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Их отправили на допрос.