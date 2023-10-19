Израиль планирует нанести удар по Палестине, Байдена игнорируют: самые важные события дня
Фото, видео: Reuters / LISI NIESNER; 5-tv.ru
Жуткая смерть родственников музыканта Стаса Намина шокировала всех.
Израиль собирает «кулак» для удара по Газе, Путин критикует МОК, Байдена унижают за рубежом, кровавое убийство родных рок-звезды. Эти и другие события дня 19 октября — в ежедневной подборке 5-tv.ru.
Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM
Газу превратят во вторую Хиросиму, но без применения ядерного оружия, сообщил американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье.
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области / mosoblproc
Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, на которых можно выступать только за совершение определенных жестов.
Фото: www.globallookpress.com / w85
Силовикам удалось установить всех членов «азербайджанской мафии», которые во главе с 18-летним Туралом Ахмедовым избивали в Санкт-Петербурге прохожих на камеру ради популярности в интернете. К нападениям на людей причастны пять подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Их отправили на допрос.
Фото: www.globallookpress.com / Jim Watson - Pool via CNP
Король Иордании Абдалла II унизил президента США Джо Байдена, отказавшись от встречи. Американский президент буквально получил «пощечину» и его визит в Израиль изначально был провальным, ведь король Иордании отказался от переговоров заранее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, в США предсказали будущее танкам Abrams на Украине.