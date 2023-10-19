Горы и Чучхе: что может предложить Северная Корея туристам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirk Renckhoff; Личный архив Елены Волковой; 5-tv.ru

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Как спланировать отпуск в уникальной стране?

На фоне стремительно улучшающихся отношений России и Северной Кореи, министр иностранных дел Сергей Лавров порекомендовал российским туристам посетить КНДР. Действительно, Корея — страна с богатой историей и непростой судьбой, поэтому посетить ее и правда будет крайне интересно. Однако, из-за огромного количества слухов вокруг Северной Кореи, многие наши сограждане боятся туда ехать. Эксперт по азиатским туристическим направлениям Елена Волкова рассказала 5-tv.ru, ради чего стоит посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Стоит начать с того, что КНДР — в своем роде уникальная страна. Она не прогнулась под международную повестку и поп-культуру и двигается по собственному пути — идей Чучхе. Чучхе — северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная основателем и первым руководителем страны Ким Ир Сеном. Уже 75 лет вся страна живет по идеям своего бессмертного вождя, поэтому воздвигла ему и его идеям множество памятников, которые будет интересно увидеть туристам.

«Основные направления, которые предлагаются для посещения — это места, посвященные идеям Чучхе. Это все, что связано с тем, как происходило становление Корейской Республики. Для первого посещения Северной Кореи главные достопримечательности — это все, что связано с устройством страны, со строем, который сейчас есть в КНДР», — рассказала эксперт.

Помимо уникального окружения, напоминающего СССР в лучшие годы, Северная Корея может предложить множество исторических памятников, а также красивую природу. В стране обустроены современные горнолыжные курорты, а также пляжи.

В конце августа КНДР возобновила авиасообщение с Россией, которое было прекращено из-за эпидемии коронавируса. К сожалению, туристический поток пока не восстановлен в полной мере, однако скорее всего в ближайшее время страна наконец-то снова будет открыта для российских туристов.

Посещая Северную Корею, не стоит бояться строгих законов или суровых спецслужб — достаточно просто относиться с уважением к местной культуре и памятникам, а также не ввозить в страну запрещенную литературу — ее могут отобрать на таможне.

Ранее 5-tv.ru рассказал об отношениях между Россией и КНДР.