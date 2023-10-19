В WhatsApp* появилась возможность использовать два аккаунта одновременно

Фото: www.globallookpress.com / Annegret Hilse / SVEN SIMON

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Для кого будет полезно обновление?

В приложении для звонков и обмена сообщениями WhatsApp* появилась новая функция — пользователям предложили привязать к мессенджеру сразу два аккаунта. Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов подробнее рассказал об обновлении.

«Особенно это нововведение будет полезно для обладателей iPhone: из-за ограничений в iOS пользователи „яблочных“ устройств не могли использовать два номера на одном девайсе, и поэтому им приходилось носить с собой второе устройство», — сообщил он.

По словам эксперта, для пользователей смартфонов на базе Android данное нововведение не так уж и значительно. Он пояснил, что они уже давно имели возможность создавать несколько «копий» одного и того же приложения, что позволяло им использовать в них разные аккаунты.

Также новинка будет полезной для тех, кто разделяет личное и рабочее общение. Теперь использовать и «свой», и корпоративный номера можно в одном приложении, переключаясь между ними по клику «кнопки» в функциях.

Для того, чтобы добавить второй аккаунт, нужен дополнительный номер или сим-карта. Если они имеются, то просто нужно зайти в настойки и нажать на стрелку рядом с именем, выбрать пункт «Добавить аккаунт» и ввести необходимую информацию для его регистрации.

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