Российские Су-27 перехватили три британских истребителя над Черным морем

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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В итоге воздушные судна ВВС Великобритании выполнили разворот.

Два российских Су-27 были подняты на перехват британских самолетов RC-135 и «Тайфун», которые пытались нарушить государственную границу над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В итоге воздушные судна ВВС Великобритании выполнили разворот.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы РФ не допущено», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Военно-космические силы (ВКС) начинают систематически патрулировать воздушное пространство над акваторией Черного моря с системой «Кинжал» на борту самолетов.