В Запорожской области пресекли диверсию, задержан гражданин Украины

Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; УФСБ России по Запорожской области; 5-tv.ru

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Кто курировал и снабжал необходимыми для преступления компонентами диверсанта?

Силовики в Запорожской области задержали гражданина Украины, который собирался устроить подрыв колонны ВС России. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по региону.

Мужчина собирался заложить СВУ на маршруте движения колонны российской военной техники. Его действия координировало и снабдило компонентами взрывного устройства Главное управление разведки Минобороны Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о диверсии.

«В ходе обысков по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты: 18 минометных снарядов калибра 82 миллиметра, один минометный снаряд калибром 120 миллиметров, взрывчатое вещество массой 0,3 килограмма, а также детонаторы», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в госизмене.