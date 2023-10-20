Полная защита: тривакцину против кори поставят в ноябре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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С дефицитом препарата, к примеру, столкнулись в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Трехкомпонентную вакцину, которая защищает сразу от кори, паротита и краснухи, в регионы поставят в ноябре в полном объеме. Об этом рассказали в Минздраве России.

С дефицитом препарата, к примеру, столкнулись в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эта прививка стоит в национальном календаре и положена, прежде всего, детям.

Поэтому многие родители забили тревогу. Моновакцина, которая защищает именно от кори, поставлена в регионы в полном объеме.