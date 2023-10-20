Авария ради страховки: в Санкт-Петербурге задержали банду автоподставщиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; 5-tv.ru

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Мошенники получили выплаты на сумму более миллиона рублей.

В Петербурге задержали банду, которая инсценировала аварии, чтобы получать солидные страховые выплаты. Одни члены сообщества врезались в машины других, а затем обращались за возмещением ущерба.

Благодаря схеме, злоумышленники получили более миллиона рублей. По данным полиции, в преступной группе состояло десять человек. При обыске у них нашли документы на машины и страховые полисы, а у одного из задержанных — еще и наркотики. Ему придется отвечать перед законом сразу по двум статьям.