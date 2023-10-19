В России ввели штрафы за навязывание услуг потребителям
Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Административную ответственность будут нести как должностные, так и юридические лица.
За навязывание потребителям дополнительных услуг теперь грозит административная ответственность. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.
Из документа следует, что речь идет о навязывании товаров и услуг за дополнительную плату при покупке основного продукта. Штраф за нарушение будут получать должностные и юридические лица — от двух до 40 тысяч рублей.
Законом также предусмотрено, что при отказе от допуслуг потребителю не имеют права отказать в покупке основного товара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о штрафах за перевозку больше одного блока немаркированных сигарет.