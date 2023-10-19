В России ввели штрафы за навязывание услуг потребителям

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Административную ответственность будут нести как должностные, так и юридические лица.

За навязывание потребителям дополнительных услуг теперь грозит административная ответственность. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Из документа следует, что речь идет о навязывании товаров и услуг за дополнительную плату при покупке основного продукта. Штраф за нарушение будут получать должностные и юридические лица — от двух до 40 тысяч рублей.

Законом также предусмотрено, что при отказе от допуслуг потребителю не имеют права отказать в покупке основного товара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о штрафах за перевозку больше одного блока немаркированных сигарет.