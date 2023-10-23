🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Водолей. Время идеально подходит для любой умственной работы. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний. Какие знаки будут успешны?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 23 октября, во время растущей Луны наблюдается более значительный подъем энергии и внутренних сил, сильно выраженная активность.

♈ Овны

Несмотря на некоторые трудности, день пройдет плодотворно. Вы быстро решаете проблемы, причем не только свои, но и чужие. Хорошо понимая, чего хотите добиться, вы не тратите время напрасно.

Космический совет: не отступайте от своего.

♉ Тельцы

Вы хотите добиться многого, но не всегда выбираете правильный путь к цели. Окружающие могут ввести вас в заблуждение, сбить с толку, поделившись непроверенной информацией или дав необдуманный совет.

Космический совет: доверяйте только себе.

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♊ Близнецы

Вы прикладываете много усилий, чтобы достичь поставленных целей, но это не всегда помогает. День приносит много неожиданностей, из-за которых приходится менять планы, а вам не всегда удается сориентироваться в ситуации, вовремя принять правильное решение.

Космический совет: примите верное решение.

♋ Раки

Экспериментируйте, старайтесь использовать все открывающиеся возможности. Сегодня нужно действовать решительно, чтобы добиться успеха. Иногда приходится идти на риск. В такие моменты вы не теряетесь и не тратите время напрасно, быстро принимаете верные решения.

Космический совет: экспериментируйте.

♌ Львы

Старайтесь держаться в тени и не привлекать к себе лишнего внимания. Не беда, если сегодня кто-то не заметит ваших достоинств и не услышит о победах, которые вы одержали. Чем меньше знают и говорят о вас окружающие, тем лучше.

Космический совет: оставайтесь в тени.

♍ Девы

Вам во многом везет. Например, удается обойти ловушки, расставленные недоброжелателями, избежать конфликтов и не допустить серьезных ошибок. Появляется много хороших идей, а чуть позже — и людей, готовых помочь в реализации.

Космический совет: воспользуйтесь всеми возможностями.

♎ Весы

Вы чаще обычного критикуете окружающих, иногда высказываетесь очень резко, говорите что-то обидное. Возможны трудности в общении со старшими родственниками, которые будут пытаться переубедить вас, заставить по-иному взглянуть на какие-то вещи.

Космический совет: проявите тактичность.

♏ Скорпионы

День пройдет спокойно. Если трудности и возникнут, то лишь мелкие, незначительные, и вы легко преодолеете их. Будет возможность взяться за какое-то перспективное дело вместе с новыми знакомыми. Такое сотрудничество будет очень плодотворным и интересным.

Космический совет: будьте открыты новому.

♐ Стрельцы

Будет много дел, каждое из которых потребует времени и сил. В результате день окажется довольно утомительным. Не исключено, что придется отказаться от каких-то запланированных развлечений, встреч с друзьями или поездок.

Космический совет: не отвлекайтесь.

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♑ Козероги

Подходящий день для того, чтобы преодолеть собственные слабости, отказаться от вредных привычек, постараться сделать свою жизнь лучше. Могут появляться сложные задачи, отсутствие энтузиазма никак не сказывается на результате.

Космический совет: преодолейте слабости.

♒ Водолеи

Нужно исправить ошибки, допущенные раньше. Для этого вам придется не только анализировать свои поступки, но и приносить извинения тем, кто пострадал из-за них. Это будет довольно неприятно, зато потом вы почувствуете себя гораздо лучше и увереннее.

Космический совет: будьте увереннее.

♊ Рыбы

Придется приложить усилия, чтобы разобраться с накопившимися проблемами. Вам напомнят о каких-то давних обязательствах, невыполненных обещаниях, делах, которые так и не удалось довести до конца. Все это весьма неприятно, особенно для тех, кто привык считать себя непогрешимым.

Космический совет: трезво оценивайте себя.

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