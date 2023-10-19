«Хаос в палате»: назван главный страх Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Лидер киевского режима уже ощущает неизбежное из-за геополитической обстановки в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять внимание и поддержку Соединенных Штатов. Его опасения связаны с растущим давлением на Вашингтон из-за войны между Израилем и Палестиной. Об это сообщила обозреватель Фрида Гитис в статье для CNN.

«Американские чиновники отрицают, что помощь Украине пострадает из-за того, что США мобилизуются для поддержки Израиля. <…> Но хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег», — говорится в публикации.

Дело в том, что в рядах американских чиновников, которые поддерживают Израиль, появились сомнения по поводу помощи Украины. Нынешняя ситуация стала для Зеленского неизбежной реальностью. По словам Гитис, чтобы выстоять на поле боя, ВСУ необходимо постоянное спонсирование от США, но осилит ли Вашингтон помогать обеим странам.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Между тем Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского ждет народный бунт из-за провала контрнаступления.