В Москве представили игровой движок Nau Engine

Фото, видео: 5-tv.ru

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Альфа-тест российского игрового движка Nau Engine начнется 1 ноября.

В столице представили игровой движок отечественного производства. В Москве продемонстрировали возможности Nau Engine.

Отечественный движок будет разрабатываться таким образом, чтобы дать возможность создавать любой медиаконтент, включая фильмы, сериалы и специализированное программное обеспечение для бизнеса. Однако его главной задачей остается создание игр.

«Когда меня пригласили на этот проект, очень подкупало то, что ключевой целью разработки ставилось не какое-то тактическое применение, а именно задача по увеличению и росту всей индустрии в целом. Мы подходили к этому вопросу с позиции: „А какие задачи сейчас в индустрии важны, нужны и с какими проблемами она сталкивается? Какие проблемы из этой из этого списка не решены или решены плохо либо неэффективно? Можно ли это сделать каким-то образом правильно?“ И в рамках разработки мы как раз преследуем концепцию где мы собираем продукт современный, который отвечает именно новым вызовам», — рассказал Мясищев в беседе с корреспондентом «Известий».

Альфа-тестирование в закрытом режиме российского игрового движка Nau Engine начнется 1 ноября и продлится до 29 февраля 2024 года. Об этом 19 октября сообщил директор разработки проекта Александр Мясищев.

На презентации, посвященной будущему продукту, Мясищев отметил, что на разработку уже получено более 12 тысяч заявок со всего мира.

Наибольший интерес к движку проявили программисты и геймдизайнеры: число заявок от этих специалистов составляет более 75% от общего числа. Самыми популярными жанрами игр среди разработчиков стали MMORPG, RPG, гонки, шутеры и песочницы.

Начало бета-теста движка запланировано на IV квартал следующего года. Известно, что компания VK инвестирует в разработку Nau Engine один миллиард рублей.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошла презентация приложения «VK Видео».