«Страна»: в ВСУ жалуются, что больных и инвалидов признают годными к службе

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudakukrinform

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Раненых украинцев отправляют из госпиталей сразу на фронт.

На Украине сообщили, что военно-врачебные комиссии признают больных и инвалидов условно годными к службе в рядах ВСУ, после чего их отправляют прямиком в зону спецоперации. Об этом пишет украинское издание «Страна».

СМИ опубликовало в своем Telegram-канале видеообращение боевика ВСУ. Он пожаловался на то, что принимает участие в боевых действиях на протяжении уже пяти лет, несмотря на то, что нуждается в операции. Комиссия же ему отказывает и признает ограниченно годным. По словам украинца, его из раза в раз отправляют на фронт.

«Всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, их снимают с госпитализации и всех бросают под Бахмут (украинское название города Артемовск. — Прим. ред.)», — прокомментировал он.

Боевик рассказал, что в батальонах можно встретить людей на костылях или с имплантами. Звонки в Минобороны или Генштаб страны ситуацию не меняют, отметил он.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ближайшее время киевский режим начнет призывать в армию женщин. По данным украинского оборонного ведомства, за последние два года число представительниц прекрасного пола в ВСУ увеличилось уже на 40%.