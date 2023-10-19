«Перестали стесняться»: Родион Газманов назвал неожиданный тренд среди молодежи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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В чем, по мнению артиста, главный секрет создания великой композиции?

Патриотические песни становятся все более популярными среди молодежи. Об этом заявил Родион Газманов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru после большого праздничного концерта «Песни русского мира» на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

«Я сейчас очень много езжу по стране с самыми разными концертами, и я вижу как возрастное поколение, так и молодежь. Возможно, их не больше, чем возрастного поколения, но они есть. Они вникают и понимают. Это отрада, потому что наконец-то у нас это происходит. Маятник пошел в обратную сторону. Молодежь перестала стесняться любви к своей стране», — отметил певец.

По его мнению, песни могут быть хорошими, а в отдельных случаях — великими. И главное их отличие в том, что последние остаются любимы миллионами людей даже через десятилетия — это, отметил Газманов, гораздо важнее.

Те композиции, которые сейчас звучат на радиостанциях и телевидении, забываются через год. Однако патриотические песни радиостанции все равно берут менее охотно, и артист считает это большой проблемой, потому что у какого-нибудь «тиктокера» выступать перед аудиторией шансов больше, чем у артиста с действительно хорошим материалом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сосо Павлиашвили думает о патриотизме в русских песнях.