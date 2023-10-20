В Москве познакомиться с культурой КНДР можно в Государственном музее Востока

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Последнее время отношения России и Северной Кореи стремительно улучшаются.

Последнее время отношения России и КНДР стремительно улучшаются. За последние несколько месяцев первые лица обеих держав с удовольствием посетили страны друг друга, а на днях в Северной Корее побывал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В одном из интервью глава МИД заявил, что рекомендовал бы российским туристам провести свой отдых в КНДР.

И действительно, всего полтора месяца назад между Владивостоком и Пхеньяном возобновилось прерванное из-за эпидемии коронавируса авиасообщение, а это значит, что отдыхающие из России снова смогут свободно посещать курорты Кореи. Однако, если у вас нет возможности отправиться в далекое путешествие, приобщиться к культуре наших коммунистических соседей можно, не покидая пределов Москвы. 5-tv.ru расскажет, как это сделать.

Официальные сайты КНДР

Несмотря на распространенный слух о том, что в Северной Корее нет доступа в интернет, КНДР имеет собственный национальный домен «.kp». Многие из северокорейских сайтов переведены на русский язык, а на некоторых даже можно найти локализированные видео и аудио.

Тем, кто хочет больше узнать о культуре Северной Кореи, стоит посетить сайт государственного портала КНДР «Нэнара» и сайт официальной иновещательной радиостанции «Голос Кореи». Там вы найдете свежие новости политики, экономики, общества, культуры и истории Корейской Народно-Демократической Республики.

Помимо официальных сайтов, в российских соцсетях существуют группы солидарности с КНДР, в которых публикуются новости по теме, а также записи эфиров центрального телерадиовещания республики.

Периодические печатные издания

Еще с 1950-х годов в Северной Корее выпускаются журналы для зарубежных читателей. Всего в Корее четыре периодических издания, которые переводятся на русский язык:

«Корея сегодня» — старейший русскоязычный журнал из КНДР, который выпускается с 1950 года;

«Корея» — популярное в СССР издание, которое даже упоминал музыкант Егор Летов в своей песне;

журналы «Кымсугансан» и «Внешняя торговля», которые появились в 2016 году.

Раньше периодику можно было купить в печатном виде, однако на сегодняшний день она распространяется в онлайн-формате на сайте печатных изданий КНДР.

Выставки и музеи

Несмотря на то, что российско-корейские отношения долгое время оставались в замороженном состоянии, в нашей стране продолжали изучать и сохранять культуру Северной Кореи. Совсем недавно в Государственном музее Востока в Москве открылась экспозиция, посвященная 75-летнему юбилею основания Корейской Народно-Демократической Республики.

На ней представлена внушительная коллекция экспонатов, многие из которых были подарены еще товарищем Ким Ир Сеном лично Иосифу Сталину. Экспозиция охватывает большой период истории корейского искусства, начиная с эпохи первого века до нашей эры и заканчивая современным этапом.

В собрании представлены основные виды искусства и художественного ремесла: скульптура, живопись, керамика, лаки, изделия из металла, традиционный костюм и украшения. Посетить музей может любой желающий.

Ресторан традиционной северокорейской кухни

В Москве существует уникальное место — ресторан северокорейской кухни. По слухам, в него ходят дипломаты из посольства КНДР, однако и обычным посетителям там будут рады.

Раньше заведение не скрывало своей принадлежности к Северной Корее, однако после западных санкций 2019 года ресторану пришлось снять национальные флаги и убрать упоминание республики из названия, что никак не сказалось на качестве местной кухни.

Главным ее отличием от южнокорейской является меньшее количество специй в блюдах, что позволяет поварам обходиться без адаптаций под русские вкусовые предпочтения и готовить еду точно так же, как и у себя на родине.

Аутентичный интерьер, насыщенный корейским колоритом и сопровождаемый традиционной музыкой, поможет посетителям лучше проникнуться национальными блюдами КНДР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отношения России и КНДР вышли на новый уровень.