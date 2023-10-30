Закон или справедливость: спектакль «Восточный экспресс» поставит перед выбором

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Постановка создана по мотивам детективного романа Агаты Кристи.

Детективный роман английской писательницы Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе» воплотил в жизнь режиссер Никита Вершинин на сцене Дворца на Яузе. Что выше: закон или справедливость? Месть или прощение? Знаменитого детектива Эркюля Пуаро, разгадывающего эту запутанную историю, играет заслуженный артист России Александр Клюквин. Также роли исполняют Игорь Миркубанов, Олеся Судзиловская, Елена Валюшкина, Марина Зудина и другие. Музыку к спектаклю написал аккордеонист-виртуоз и композитор Петр Дранга.

«Музыка является огромным пластом в этом спектакле. <…> В ней очень много таинственности, загадки какой-то. Вы постоянно следите за сюжетом, музыка вас ведет. Вы ожидаете какой-то развязки, вам интересно, что же будет дальше, и всегда знак вопроса и запятая являются главенствующими в этой музыке и во всей ткани, которая проходит через два действия спектакля», — эксклюзивно отметил российский музыкант в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По сюжету Пуаро после выполнения своего расследования едет на поезде обратно в Лондон. В вагоне второго класса соседом детектива по купе становится мистер Маккуин, который сопровождает своего начальника — богатого американца Сэмюэла Эдуарда Рэтчетта. Рэтчетту становится известен род деятельности Пуаро, и он просит сыщика стать его телохранителем за крупную сумму, так как из-за угроз опасается за свою жизнь. Тем не менее детектив отказывается от предложения богатого американца, аргументируя свой выбор тем, что тот ему по-человечески несимпатичен. В Белграде Пуаро перемещается в вагон первого класса, где ему освобождает место товарищ и по совместительству директор железной дороги Международной компании спальных вагонов, месье Бук. Среди ночи поезд останавливается из-за сильного снегопада, и в этот момент кто-то убивает Рэтчетта в его же купе. Тело американца искалечено дюжиной ножевых ударов. Любопытно, что сама дверь купе закрыта изнутри, а окно, напротив, распахнуто настежь. Пуаро начинает распутывать клубок загадочных событий и пробирается в прошлое погибшего, выясняя, что когда-то Рэтчетт был замешан в таинственном похищении и убийстве трехлетней девочки.

«Я прочитал почти все романы Агаты Кристи, которые были мной записаны. Поэтому это мой родной человек. <…> Пуаро так много занимал места и времени в нашей жизни, что, конечно, что-то оттуда осталось, невозможно просто взять его и в себе выключить, что-то там есть, наверное. Но вообще, конечно, нет, я не имею привычки опираться на уже сделанное. Как говорится, само собой», — рассказал о подготовке к роли Пуаро Александр Клюквин.

Заслуженная артистка России Елена Валюшкина, исполняющая роль княгини Натальи Драгомировой, отметила, что ее героиня не боится оказаться за решеткой и с легкостью существует в тех обстоятельствах, в которых оказалась по воле судьбы.

«Она изначально решила, что если что-то случится, то все возьмет на себя. Поэтому она никак не отвлекает, не сочиняет, а просто и спокойно в этой ситуации существует», — отметила актриса.

По признанию народной артистки России Марины Зудиной, для нее участие в спектакле обусловлено глубиной смыслов, затронутых в самом романе.

«Есть закон, а есть высшая справедливость. И что важнее? Что значимее? Или, например, кто должен судить человека? Закон? Люди? Или Господь Бог? <…> На каждом спектакле я задаю себе какие-то из этих вопросов и думаю: «А как бы я поступила? Имеем ли мы право сами наказывать, если правосудие не наказывает тех, кто по определению должен быть наказан?», — делится актриса.

Марина Зудина отмечает, что для себя может найти оправдание убийству Сэмюэла Эдуарда Рэтчетта.

«Если на глазах у родителей убивают ребенка, то я могу понять, что в этот момент кто-то из них может совершить какое-то действие, которое повлечет за собой смерть этого человека. Для меня это оправдано», — поделилась своим мнением народная артистка России.

Однако противоположной позиции придерживается композитор Петр Дранга.

«Я жил определенно этим детективным романом какое-то время, и я бы не оправдал. <…> Я просто считаю, что это против моей натуры сделать так», — отметил аккордеонист-виртуоз.

Великолепная игра актеров, изысканные костюмы, роскошнейшие декорации, которые воссоздадут оригинальный интерьер экспресса, перенесут зрителей в 30-е годы прошлого века.

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