Роль всей жизни: звезды кино, которые стали заложниками одного образа

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Выяснилось, что есть и обратная сторона популярности.

Многие звезды кино становятся заложниками одной сверхуспешной роли, которая определяет их амплуа в кино и на сцене. Издание 7Дней.ru решило вспомнить тех звезд, которые до сих пор ассоциируются с такой ролью.

Екатерина Волкова стала известна после роли жены в сериале «Воронины», пока никаких других ролей такого же масштаба у нее нет, но она не унывает и продолжает сниматься, ожидая «предложения на миллион».

Екатерина Волкова. Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Иван Охлобыстин стал известен массовому зрителю после роли доктора Быкова в сериале «Интерны», творческой переработки идеи американского сериала «Доктор Хаус». Несмотря на свою медийность, новых предложений о съемках он не принимал, в основном его упоминания в СМИ связаны с его деятельностью на Ниве церковной.

Иван Охлобыстин. Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Дарья Сагалова и Александр Якин ворвались на экраны страны в качестве Светки и Ромы Букиных в сериале «Счастливы вместе», он принес им успех и популярность, которую уже не удалось повторить при участии в других проектах. Но это не повод расстраиваться — скоро выйдет продолжение знаменитого сериала с их участием.

Кадр из сериала «Счастливы вместе», 2006 г.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сложилась жизнь актеров «Каламбура» спустя 27 лет.