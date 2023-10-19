Симптомы тяжелые: массовое отравление едой в ресторане Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В заведении идут проверки, ресторан закрыт.

В ресторане Ivory Garden в центре Петербурга сейчас идут проверки. Сразу несколько его посетителей попали в инфекционную больницу, позавтракав и пообедав в популярном заведении. У одной из пострадавших уже подтвердился диагноз сальмонеллез. Симптомы тяжелые. Лечиться придется как минимум неделю. Чем таким гостей накормили — разбирался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Температура под 40, тошнота, слабость. Екатерина оказалась на больничной койке с диагнозом сальмонеллез после завтрака в одном из ресторанов Петербурга.

«Ели мы блюда из яиц, это были Бенедикт и скрэмбл <…> четвертый день температура держится 38-39, сбить ее очень тяжело, очень сильные спазмы и все вытекающие», — рассказала пострадавшая Екатерина Юрич.

С такими же симптомами в инфекционную больницу имени Боткина доставили других посетителей заведения. Остальные отделались легким отравлением.

«До последнего я думал что это не ресторан, а ковид — мы сдали тесты на ковид, купили терафлю, не помогало, болит живот, понос, рвота, все дела», — говорит пострадавший Алексей Камбулов.

В самом ресторане сейчас происходит дезинфекция. Время позднее. Ребята продолжают работать. Сам ресторан закрыт по техническим причинам. Объявление на входе. Это популярное заведение в центре Петербурга — один из претендентов на лучший новый ресторан города. Сотрудники в ночное время в спешке чистят от грязи полы, кухонную мебель, моют посуду. То ли от радости уборки, то ли от горя, что закрылись, за столиком распивают спиртное.

Управляющая рестораном искренне не понимает, как в их заведении могли отравиться посетители — повара при приготовлении пищи, говорит она, соблюдали всю технологию производства.

«Непонятно то ли это яйца — так яйца проходят термическую обработку, они жарятся, жарятся омлеты, жарятся пашоты и так далее», — недоумевает она.

Омлеты, пашоты и всю продукцию изъял Роспотребнадзор на экспертизу, которая должна установить истинную причину отравления. По словам экспертов, подхватить сальмонеллу посетители могли из-за недостаточной термической обработки яиц или одного и того же кухонного инвентаря, которым разделывают и сырые, и готовые продукты.

«Человек заражается, как правило, при употреблении в пищу плохо проваренного и прожаренного мяса, в первую очередь мяса птицы, а также яиц — сырых и в виде яичницы-глазуньи. При развитии тошноты, рвоты, обильного жидкого стула у человек довольно быстро может наступить обезвоживание», — рассказала врач-инфекционист Татьяна Гвоздецкая.

Вопросы могут возникнуть и к поставщику яиц. Товар в заведение, по словам управляющей, поставляет петербургская компания «Еврофудс».

В Северной столице за последние два месяца — это второе серьезное отравление в общепите. В сентябре почти 300 человек слегли с симптомами после завтраков компании «Гринбокс». Эксперты связывают частые случаи отравления в заведениях с действующим мораторием на проверки. В Союзе потребителей уже призывают вернуть плановые обходы общепита.

«Человек купил в магазине просроченные продукты, написал жалобу, а Роспотребнадзор отвечает мы без санкций прокуратуры не можем провести проверку и даже если санкция прокуратуры появляется, то все равно проходит достаточно много времени», — отметил сопредседатель Союза потребителей РФ Анатолий Голов.

Тем временем, к пострадавшим ресторана обратились владельцы заведения и предлагают компенсировать затраты на их лечение, но посетители намерены коллективно обращаться в суд.

«В случае получения вреда здоровью продавец исполнитель должен его возместить — возвратить как минимум стоимость товара, небезопасной услуги, также потребитель имеет право на возмещения вреда здоровью, в частности — на покупку лекарств по чекам, на получение медицинского обследования и лечения», — напоминает юрист общества защиты прав потребителей Игорь Зверев.

Судьба ресторана сейчас в руках контролеров. Если окажется, что повара нарушили санитарные правила, заведение ждет закрытие на длительный срок.

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