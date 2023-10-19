Сечин отметил укрепление сотрудничества России и Китая по всем направлениям

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Суммарный товарооборот между нашими странами за последнюю пятилетку вырос до 660 миллиардов долларов.

Сотрудничество России и Китая укрепляется по всем направлениям — суммарный товарооборот между нашими странами за последнюю пятилетку вырос до 660 миллиардов долларов. Об этом на открытии российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил Игорь Сечин.

Во время выступления глава «Роснефти» также отметил перспективы и растущий потенциал дальнейшего взаимодействия между нашими странами.

«Считаю, что новой вехой нашего сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики, как привилегии для наших китайских партнеров, у которых в текущих условиях открываются новые возможности зайти на освободившиеся места ушедших западных партнеров. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации», — отметил он.

Сечин подчеркнул, что российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и всегда строились на принципах доверия, уважения и учета интересов друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал, что грузооборот по ж/д мосту между Россией и Китаем через Амур вырос в пять раз.