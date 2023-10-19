Судовой реактор для ледокола нового поколения «Чукотка» отправят на верфь

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Атомную установку отправят из-подмосковного Подольска в Петербург, судно собирают на Балтийском заводе.

Из подмосковного Подольска в Петербург сегодня отправят судовой реактор для ледокола нового поколения «Чукотка».

Его собирают по заказу Росатома на Балтийском заводе для работы в западном районе Арктики - Баренцевом, Печорском и Карском морях.

Установку весом почти 150 тонн уже погрузили для отправки в Новый порт, а оттуда ее доставят на барже к верфи.

РИТМ-200 – самый современный и производительный энергоблок в мире. Он позволяет атомоходам нового поколения передвигаться быстрее и разбивать льды толщиной до трех метров.