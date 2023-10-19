«Избавиться от мучений»: SHAMAN назвал истинную причину, из-за которой состриг дреды
SHAMAN избавился от дредов из-за неудобств во время сна
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Что заставило исполнителя кардинально поменять имидж?
Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) изменил прическу и отказался от дредов, потому что хотел избавиться от мучений, которые они ему приносили. В этом он признался во время беседе с корреспондентом dni.ru.
«Избавиться от этих мучений я захотел сам», — заявил исполнитель.
По его словам, с новой прической ему стало гораздо удобнее спать. Раньше дреды мешали по ночам — спать на «жестких веревочках» певец привыкал очень долго.
SHAMAN избавился от дредов зимой 2023-го.
Сейчас, как признался сам SHAMAN, по старой прическе он не горюет.
«По дредам я не только не скучаю, но даже радуюсь, что избавился и облегчил тем самым себе жизнь», — отметил исполнитель.
О резкой и внезапной смене имиджа SHAMAN ранее уже рассказывал в беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко. Певец отметил, что решение о перемене прически произошло естественным образом, да и это совпало с новым этапом творчества музыканта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN ответил хейтерам по поводу слишком белого цвета волос.