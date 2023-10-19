Госдума обратилась к ООН из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Reuters / AMMAR AWAD

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Россия призывает мировую общественность посодействовать неотложной остановке боевых действий.

Госдума провела пленарное заседание, в рамках которого было принято обращение к ООН и парламентам стран мира в связи эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Нижняя палата российского парламента призывает незамедлительно принять меры, чтобы остановить боевые действия между Израилем и Палестиной.

Депутаты отметили, что насилие в отношении мирных жителей непозволительно, а боевые действия могут повлечь гуманитарную катастрофу в регионе. Отмечается, что масштаб разворачивающейся трагедии подтвердило попадание ракеты в госпиталь «Аль-Ахли» в секторе Газа 17 октября. Трагедия повлекла гибель сотен мирных жителей.

Отмечается также, что с начала вспышки конфликта погибли уже тысячи невинных, а «варварские методы решения политических проблем» спровоцировали многотысячные антисемитские и исламофобские протесты во многих странах мира.

Депутаты ГД в своем обращении осудили непропорциональное применение силы и нарушение сторонами международного гуманитарного права. Уточняется, что речь идет о применении запрещенных международными конвенциями боеприпасов, ударах по объектам гражданской инфраструктуры и насильственном переселении жителей. Все виновные в совершении военных преступлений должны понести наказание, отмечают парламентарии.

В Госдуме также назвали безнравственной и безрассудной проводимую Вашингтоном и другими западными странами политику на Ближнем Востоке. США и их союзники сегодня препятствуют прекращению палестино-израильского конфликта и провоцируют большую эскалацию боевых действий, считают в нижней палате.

Российские депутаты призывают коллег по всему миру объединиться и совместно приложить все возможные усилия для прекращения кровопролития и оказания гуманитарной помощи. Только общими усилиями, подчеркивают они, сторонам удастся вернуться за стол переговоров, а беседа должна строиться на известных решениях Генассамблеи и Совбеза ООН.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль запланировал самую жестокую операцию «Железные мечи» в Газе.