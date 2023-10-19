Путин раскритиковал МОК за приглашение на соревнования за политические жесты

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Возможность участвовать в Олимпийский играх стала привилегией, которая дается совсем не за достижения в этой сфере, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, на которых можно выступать только за совершение определенных жестов. Об этом он заявил в ходе выступления на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Он подчеркнул, что занятие спортом является одним из прав человека, а Олимпиада — вершина подлинного единения стран и народов планеты. Однако многие вещи изменились.

Так, руководители МОК показали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а привилегия, которую получают не за определенные достижение, а совершение «каких-то политических жестов», совершенно не связанных со спортом.

«Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые к политике никакого отношения не имеют. И в качестве грубой по факту российской этнической дискриминации», — сказал он.

Кроме того, по словам Путина, Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера, поэтому некоторые чиновники сами стали определять, на кого она распространяется, но это противоречит природе спорта. Однако существуют ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять или даже продать. Россия продолжит подтверждать свою позицию делом.

«Спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», — заявил Владимир Путин.

Сегодня, 19 октября, в Перми стартовал Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Он продлится до 21-го числа. Путин прибыл в Предуралье из Китая, где он с 17 по 18 октября находился с рабочим визитом.

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