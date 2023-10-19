Стали известны дата и место прощания с актером «Каламбура» Сергеем Гладковым

Фото: Кадр из сериала «Каламбур», 1996 г.

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На момент смерти артисту было 60 лет.

Прощание с актером Сергеем Гладковым пройдет 21 октября в Одессе. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальных сетях журнал видеокомиксов «Каламбур».

О смерти актера юмористического шоу «Каламбур» Сергея Гладкова стало известно 19 октября, в четверг. Артисту было 60 лет. Причины смерти пока не разглашаются.

Актер родился в 1963-м году в Харькове. Был женат, есть двое детей. Сергея Гладкова зрители знают по ролям в видеокомиксах «Каламбур», съемки которых начались в 1996-м году. Например, был создателем образа Мужика в «Деревне дураков», играл мисс Бурпл в «Крутом пике», а также «Железном капуте». Кроме того, артист участвовал в написании сценария для зарисовок. Последние годы жизни работал в звукорежиссуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».