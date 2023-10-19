Американский разведывательный дрон подал сигнал тревоги над Черным морем

БПЛА RQ-4 Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем и улетел от Крыма

Фото: www.globallookpress.com / US Air Force

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Беспилотник находился рядом с Крымом, однако развернулся и направился в сторону Сицилии.

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги, находясь в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, и удалился от Крыма. Об этом свидетельствуют данные сайта для отслеживания полетов FlightRadar24.

Дрон подал сигнал 7600, что означает потерю связи. После того, как БПЛА развернулся от Крыма, он полетел в сторону Сицилии.

Известно, что на средиземноморском острове расположена авиационная база НАТО Сигонелла. Там базируются американские беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель Су-27 был поднят в воздух над Черным морем для сопровождения американского дрона RQ-4B Global Howk. В Минобороны РФ рассказали, что БПЛА приблизился к государственной границе. Российский самолет успел идентифицировать цель перед тем, как летательный аппарат развернулся. Нарушения границы допущено не было.