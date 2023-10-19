«Безжалостное наступление»: ЦАХАЛ проведет самую жестокую операцию в Газе

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Какие цели израильская армия собирается выполнить в ходе этой военной кампании в анклаве?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет самую жестокую за всю свою историю операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Военная кампания под кодовым названием „Железные мечи“ не будет иметь себе равных по своей жестокости и не будет похожа ни на что, что Израиль проводил в Газе в прошлом», — говорится в публикации.

Израиль призвал 360 тысяч резервистов для проведения операции. ЦАХАЛ планирует разрушить инфраструктуру анклава, и для выполнения этой цели военным не помешает мирное население.

Также Израиль хочет оттеснить ХАМАС к границе с Египтом и взорвать сеть подземных тоннелей, которые заняли палестинские боевики для своих операций. При этом неизвестно, что будет после окончания конфликта, что заставляет волноваться американскую и арабскую элиту.

«У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра», — сказал собеседник издания из службы безопасностий одной из арабских стран.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Позднее серьезный ракетный удар был нанесен по больнице «Аль-Ахли». По данным Минздрава Газы, в результате случившегося погиб 471 человек, еще свыше 300 человек получили ранения. Большинство пострадавших — женщины и дети.

В Конгрессе США заявили, что удар по больнице в секторе Газа нанесли боевики

И палестинская, и израильская стороны вину отрицают, перекладывая ответственность друг на друга. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представили доказательства того, что в больницу попала неудачно запущенная палестинским «Исламским джихадом» ракета, а в МИД Палестины считают, что последствия повлек израильский авиаудар.

Ранее 5-tv.ru писал, что Газу превратят во вторую Хиросиму, но без применения ядерного оружия.