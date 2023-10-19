Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Мешкова

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Сторона обвинения считает, что он участвовал в хищении 600 миллионов рублей, выделенных из госбюджета.

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимира Мешкова по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

Так, суд удовлетворил соответствующее ходатайство, поступившее от следователей. Теперь Машков заочно арестован на два месяца. Однако находится фигурант не в России, а значит, арест наступит с момента задержания или экстрадиции.

МВД РФ объявило Мешкова в розыск. Как сообщает «Коммерсантъ», Мешков участвовал в хищении более 600 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

При этом известно, что уголовное дело было возбуждено еще 11 января 2019 года. Почти всех фигурантов задержали в середине июля 2021-го.

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