Российская артиллерия уничтожила колонну ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Движение противника было своевременно выявлено с помощью аэроразведки.

Вооруженные силы РФ ликвидировали колонну ВСУ на краснолиманском направлении минувшей ночью. Об этом с в беседе с РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Собеседник агентства уточнил, что продвижение противника было своевременно обнаружено российской аэроразведкой в районе Серебрянского лесничества. Там враг и был разбит.

Отставной подполковник отметил, что защитники Донбасса применили беспилотный летательный аппарат для удара по ведущей машине БТР, после чего украинские нацисты предприняли попытку развернуть оставшуюся технику. В результате еще одна единица вражеской техники самоликвидировалась — автомобиль ВСУ подорвался на минном заграждении, которое было выставлено самими же украинскими боевиками.

«Остальная техника была добита артиллерией ВС РФ», — заключил Марочко.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ ответили на поставку ATACMS Киеву.