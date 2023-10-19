Родственники Стаса Намина стали не первыми жертвами его приемного сына

Подозреваемый в убийстве родных Стаса Намина в 2007 году насмерть сбил женщину

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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За задержанным тянется криминальный след.

Оказывается, в истории приемного сына легендарного рок-музыканта, основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина уже есть криминальные истории.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемый в убийстве сына и тещи Намина Роман Микоян уже был судим за ДТП со смертельным исходом. 16 лет назад — в январе 2007 года Роман насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Решением суда мужчина получил два года условно.

Изрезанные тела родственников звезды — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства работают правоохранительные органы.

Сейчас следователи проверяют на причастность к убийству родственника жертв — сводного брата Артема Микояна. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек. По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за недвижимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стас Намин прокомментировал убийство родственников.