«Я ухожу»: в США начались увольнения из-за военной поддержки Израиля

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Решится ли еще кто-то пойти против Белого дома и его помощи Иерусалиму?

Высокопоставленный чиновник госдепа Соединенных Штатов Джо Пол подал в отставку из-за решение президента страны Джо Байдена отправлять в Израиль оружие. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на его пост в социальной сети LinkedIn.

«Я пообещал себе, что останусь до тех пор, пока чувствую, что вред, который я могу нанести, можно перевесить добром, которое я могу сделать… Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по… поставкам летального оружия Израилю… я достиг пределов этой договоренности», — написал он.

В госдепе Пол пробыл более десяти лет, он работал в бюро по военно-политическим вопросам, которое курирует продажу оружия. И за это время, подчеркнул чиновник, ему пришлось пойти на огромное количество моральных компромиссов. Кроме того, Пол назвал импульсивным и безмерно разочаровывающим решение Байдена о поставках смертоносного оружия и боеприпасов.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что конгресс США готовит проект закона о праве Байдена на удары по ближневосточным группировкам.