Дела семейные: стал известен мотив убийства сына и тещи Стаса Намина

Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области / mosoblproc; 5-tv.ru

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Как разворачивались события трагедии?

Причиной кровавой расправы над родственниками Стаса Намина мог стать спор о продаже дома. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной версии, подозреваемый в преступлении Роман Микоян спорил с 85-летней бабушкой из-за продажи дома. Конфликт разгорелся вечером 18 октября. В ходе конфликта он сначала избил, а потом зарезал пенсионерку, после чего позвонил сыну Намина и во всем сознался.

На дачу приехал Артем Микоян. С ним подозреваемый также начал спорить, после чего, предварительно, нанес не менее десяти ударов ножом. По словам источника, после этого Роман позвонил в полицию и сознался в содеянном.

Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники Стаса Намина стали не первыми жертвами его приемного сына.